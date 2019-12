Ronaldo frappe deux fois pour guider la Juve

Une piqûre de rappel et la Juventus Turin repart de plus belle. Renversés par la Lazio Rome le week-end dernier (3-1), les Bianconeri ont pris le meilleur sur l’Udinese ce dimanche (3-1). Cristiano Ronaldo s’est illustré en inscrivant un doublé, Leonardo Bonucci ayant ensuite alourdi la marque. Grâce à ce succès, la Vieille Dame ravit provisoirement le fauteuil de leader à l’Inter Milan, qui rendra visite à la Fiorentina dans la soirée (20h45).

Premier doublé de la saison pour CR7

En panne de résultats, l’Udinese espérait sans doute contenir la Juventus Turin le plus longtemps possible. Mais deux coups de canon de Cristiano Ronaldo ont suffi pour perforer le blindage frioulan. Le quintuple Ballon d’Or a d’abord ouvert le score d’une reprise du droit (1-0, 9e). Une trentaine de minutes plus tard, c’est d’une belle frappe du gauche qu’il a ajusté Juan Musso (2-0, 37e), signant ainsi son premier doublé de la saison avec la Juve. Et comme si cela ne suffisait pas, les Piémontais en ont rajouté une couche juste avant la pause, par l’intermédiaire de Leonardo Bonucci (3-0, 45e).

Les Turinois ont légèrement relâché leur étreinte lors du second acte, permettant aux Zebrette d’enfin solliciter Gianluigi Buffon. Le dernier rempart bianconero n’a cédé que dans le temps additionnel, sur une reprise d’Ignacio Pussetto (3-1, 94e), mais cela n’a pas remis en cause la victoire de sa formation. Porté par un trio CR7 - Higuain - Dybala étincelant, le champion d’Italie récupère provisoirement la première place de Serie A. Avec un point d’avance sur l’Inter Milan, qui pourra reprendre son bien en cas de victoire sur le terrain de la Fiorentina.

Le Milan muet, Bologne calme l’Atalanta

L’autre club de la capitale lombarde, l’AC Milan, a en revanche laissé passer l’occasion de se rapprocher des places européennes. Opposés à Sassuolo, les Rossoneri n’ont pas réussi à trouver la faille et ont dû se contenter d’un partage des points (0-0). L’Atalanta Bergame est quant à elle retombée de son nuage. Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire grâce au succès acquis contre le Shakhtar Donetsk mercredi (0-3), la Dea s’est inclinée sur le terrain de Bologne ce dimanche après-midi (2-1).