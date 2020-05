SERIE A - Paolo Scaroni, le président de l'AC Milan, a annoncé vendredi que certains de ses joueurs avaient été infectés par le coronavirus et étaient actuellement en phase de récupération.

Le président de l'AC Milan, Paolo Scaroni, a révélé vendredi que des joueurs du club rossonero étaient en phase de convalescence post-Covid-19, alors que la question de la reprise du Calcio divise en Italie. "Nous avons des joueurs infectés qui sont dans un processus de récupération", a déclaré Paolo Scaroni à des médias italiens. L'AC Milan a repris l'entraînement individuel cette semaine. La star suédoise Zlatan Ibrahimovic doit revenir au club dans les prochains jours.

Jeudi, la Fiorentina et la Sampdoria ont rapporté des tests positifs au Covid-19 parmi leurs joueurs et membres d'encadrement. Un joueur du Torino est également atteint. La question de la reprise du Calcio suscite un intense débat en Italie, qui compte parmi les pays les plus touchés par la pandémie. "Nous devons nous habituer à vivre avec le virus, et cela s'applique aussi au football", a plaidé Paolo Scaroni, partisan d'"adopter la formule allemande qui veut que ceux qui sont malades sont placés en quarantaine pendant que leurs coéquipiers continuent". Le directeur sportif et ancien joueur vedette rossonero Paolo Maldini, lui-même touché par le Covid-19 en mars, a lui aussi plaidé pour "le devoir d'essayer de revenir sur le terrain".

