Les hommes de Stefano Pioli ont enchaîné trois victoires en championnat, prenant 9 points sur 9 possibles avec le géant suédois, auteur pour l'instant que d'un seul but. Sixièmes de Serie A avec 31 points en 21 rencontres, les Rossoneri restent à 20 longueurs de la Juventus, solide leader. La 21e journée se poursuit samedi et dimanche, avec le derby romain entre la Roma et la Lazio, et le déplacement de la Juventus à Naples.