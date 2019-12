Battu 2-1 samedi sur la pelouse de l'Udinese lors de la 17e journée, Cagliari a concédé sa première défaite à l'extérieur de la saison et voit s'éloigner le Top 4 et ses promesses de Ligue des Champions. Après un début de saison tonitruant, la surprise sarde rentre petit à petit dans le rang. Cagliari n'a en effet gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches et n'a pris qu'un point dans les trois dernières journées.

L'équipe de Rolando Maran reste provisoirement 5e mais elle est sous la menace de l'Atalanta Bergame (6e), qui recevra l'AC Milan dimanche. Surtout, l'écart avec les quatre premiers du classement se creuse. Car vendredi, l'AS Rome a nettement battu la Fiorentina (4-1), ce qui a poussé le club florentin à écarter son entraîneur Vincenzo Montella. Les Romains sont 4e avec désormais six points d'avance sur Cagliari.

Rodrigo De Paul (Udinese) in gol contro il Cagliari - 2019Getty Images

Samedi, l'Udinese est passé en tête grâce à un beau but de l'Argentin De Paul en première période. En fin de match, Joao Pedro a ramené Cagliari à 1-1 (84e), mais dans la minute suivante, Fofana a redonné l'avantage aux Frioulans qui, avec ce succès, remontent à la 14e place. Dans les autres matches programmés samedi, l'Inter Milan reçoit le Genoa à 18h et doit s'imposer pour rejoindre en tête la Juventus, qui a gagné mercredi contre la Sampdoria Gênes. A 20h45, le Torino reçoit la Spal.