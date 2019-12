Cagliari a repris sa place dans le Top 4 de la Serie A en arrachant un match nul 2-2 dimanche sur la pelouse de Sassuolo, alors que la Fiorentina, privée de Franck Ribéry, a été battue et s'enfonce au classement. Après avoir marqué le but de la victoire au bout de cinq minutes de temps additionnel la semaine dernière contre la Sampdoria Gênes (4-3), Cagliari a cette fois attendu la dernière minute du temps réglementaire pour égaliser contre Sassuolo.

Les Sardes se réinstallent donc à la 4e place, à quatre longueurs de la Lazio Rome (3e) et à égalité de points avec l'AS Rome (5e). Sassuolo de son côté est 14e et regrettera les points abandonnés ce dimanche, après avoir mené 2-0 et raté un penalty par Berardi.

Si Cagliari s'accroche à ses ambitions, rien ne va plus à la Fiorentina. Sans Ribéry, blessé à la cheville droite, la "Viola" a été battue 2-1 sur le terrain du Torino (8e) et glisse à la 13e place après cette quatrième défaite d'affilée. L'avenir de l'entraîneur Vincenzo Montella est incertain, même si son président Rocco Commisso a toujours dit qu'il comptait lui laisser du temps.

En bas de tableau, Mario Balotelli a offert la victoire à Brescia en inscrivant le seul but du match sur le terrain de la Spal, à qui les Lombards (19e) repassent la lanterne rouge. Quant au Genoa de Thiago Motta, il a laissé filer deux buts d'avance face à Lecce pour finir sur un match nul 2-2 avec deux joueurs expulsés. Le club génois reste relégable (18e). A 18h, la Sampdoria accueille Parme, alors que le dernier match de cette 15e journée mettra aux prises à 20h45 Bologne (12e) et l'AC Milan (11e), deux équipes qui peuvent intégrer la première partie de classement en cas de succès.