C'est une coutume en Italie. À chaque début de saison, La Gazzetta dello Sport, le quotidien sportif majeur de la Botte, publie les salaires des joueurs de Serie A. De quoi donner matière à discuter aux tifosi pendant (au moins) toute une journée. Une chose est toutefois incontestée et incontestable : Cristiano Ronaldo est tranquillement assis sur le trône du classement des joueurs les mieux payés. Et difficile qu'il en soit autrement, lui qui émerge à 31 millions d'euros nets par an. Intouchabe "CR7".

Rabiot, premier du classement des joueurs français

Derrière le quintuple Ballon d'Or, une nouveauté. Arrivé cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt touche un salaire net de 8 millions d'euros (+ 4 de bonus) du côté de la Juve, qui comptabilise onze joueurs parmi les quatorze plus gros salaires du championnat. Rien que ça. Les exceptions ? Romelu Lukaku, tout juste arrivé à l'Inter et qui touche 7.5 millions d'euros nets (+ 1.5 de bonus), Gianluigi Donnarumma (AC Milan, 6M€) et Kalidou Koulibaly (Napoli, 6M€).

Et les joueurs français dans tout ça ? Tout en haut du classement 100% bleu-blanc-rouge, on retrouve un certain Adrien Rabiot. L'international français, qui vient de sortir vainqueur du litige qui l'oppose au PSG, son ancien club, touche un salaire net de 7 millions d'euros par an à la Juve. Il devance Franck Ribéry et ses 4 millions d'euros du côté de la Fiorentina. Blaise Matuidi (4M€) complète le podium.