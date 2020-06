Nandez - Cagliari-Torino - Serie A 2019/2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

SERIE A - Quelques jours après sa victoire face à la SPAL, Cagliari a confirmé sa bonne forme en battant le Torino samedi (4-2), lors de la 28e journée de Serie A. Les Sardes sont 10es du championnat d'Italie.

Cagliari relève décidément la tête. Les Sardes, qui l'avaient emporté sur le terrain de la Spal (1-0) lors de la journée précédente après quatre défaites consécutives en championnat, ont confirmé leur belle réaction, à domicile cette fois, en dominant le Torino (4-2) lors de la 28e journée.

Serie A Brescia, ratrappé par le Genoa (2-2), reste dernier IL Y A 3 HEURES

L'international uruguayen Nahitan Nandez a ouvert le score à la 12e minute, d'une belle reprise qui a trompé l'ancien gardien du PSG Salvatore Sirigu, suite à un mauvais renvoi de sa défense. Giovanni Simeone a doublé la marque six minutes plus tard, de près, à la réception d'un centre côté gauche du Grec Charalampos Lykogiannis (18e). Un but accordé après visionnage de l'assistance vidéo.

Zenga exclu pour contestation

Une minute seulement après la reprise, l'international belge Radja Nainggolan, 32 ans, de retour de blessure, a corsé l'addition en faveur des Sardes d'un beau tir croisé du gauche depuis l'extérieur de la surface de réparation (3-0, 46e). Puis le Torino de Moreno Longo a réduit par deux fois la marque, par le jeune défenseur brésilien Bremer de près (60e) et par l'attaquant international Andrea Belotti, d'une superbe reprise du droit sur corner (3-2, 66e).

Mais deux minutes plus tard le Brésilien Joao Pedro redonné de l'air à Cagliari en transformant un penalty sifflé pour une faute de l'ancien marseillais Nicolas Nkoulou sur Luca Pellegrini (4-2, 68e). Avec ce deuxième succès d'affilée, l'équipe de l'ancien gardien de but international italien Walter Zenga, nommé en mars (et exclu pour contestations samedi à la 82e) reste accrochée à la 10e place, désormais à égalité de points avec Hellas Vérone (9e), qui joue à Sassuolo (12e) dimanche.

De son côté le Torino reste 14e à dix journées de la fin, à distance confortable du premier relégable, Lecce (18e), balayé 4-0 sur le terrain de la Juventus vendredi en match d'ouverture de la journée, la troisième après la reprise post-confinement en Italie.

Serie A La Juventus fait la course en tête, plus que jamais IL Y A UN JOUR