SERIE A - En prévision de la reprise du championnat italien le 20 juin prochain, la Fédération italienne de football (FIGC) a décidé de mettre la main à la poche pour aider les clubs à appliquer le protocole sanitaire. En cas de manquement aux obligations, une équipe pourrait tout simplement se faire exclure du championnat.

Le chemin a été long. Très long. Mais finalement, la reprise de la Serie A aura bien lieu le 20 juin prochain, précédée par les demi-finales de la Coupe d'Italie (Juve-Milan et Napoli-Inter) les 12 et 13 juin. Un aboutissement qui vient notamment récompenser le travail de la Fédération italienne de football (FIGC) et son président Gabriele Gravina, fervent défenseur du retour du Calcio. Et maintenant, pour ne pas voir son château de cartes s'éffondrer, ce dernier a annoncé un plan de 22 millions d'euros (selon le site spécialisé Calcio e Finanza) pour mettre en pratique le protocole sanitaire de reprise.

Serie A Un plan C en cas de nouvel arrêt : "L'algorithme de la discorde" qui fait trembler la Botte HIER À 06:02

Aucune excuse tolérée

De cette manière, les clubs concernés ne pourront y déroger. Et aucune excuse ne sera tolérée par la FIGC qui, lors d'une réunion jeudi, a prévenu des possibles sanctions en cas de non-respect des règles établies. Par exemple, si une équipe n'effectue pas les tests anti-coronavirus tous les quatre jours, ou encore ne communique pas un éventuel résultat positif au Covid-19, une exclusion du championnat est possible. C'est dans cette optique que l'instance compte notamment intensifier les contrôles des inspecteurs fédéraux dans les centres d'entraînement.

En guise de reprise, les quatre matches en retard de la 25e journée seront disputés le week-end du 20 juin : Atalanta Bergame-Sassuolo, Hellas Vérone-Cagliari, Inter Milan-Sampdoria Gênes et Torino-Parme.

Serie A Ibrahimovic absent au moins dix jours IL Y A UN JOUR

Play Icon