L'AC Milan est en plein cauchemar. Avec quatre défaites lors de des six premiers matches de championnat, le club lombard réalise son pire début de saison depuis... 1938-1939. C'est dire l'ampleur du désastre. Dimanche, le fond a été touché lors de la défaite face à la Fiorentina (1-3), emmenée par un immense Franck Ribéry. Pour calmer la colère de San Siro, l'état-major milanais penserait à changer d'entraîneur selon les médias italiens.

Arrivé cet été, Marco Giampaolo pourrait donc (déjà) faire ses valises. Une défaite face au Genoa, samedi, serait probablement fatale au coach milanais. Si Paolo Maldini est monté au créneau pour le défendre dimanche, le dirigeant milanais est également conscient de la situation dans laquelle est son club. Et avec Zvonimir Boban, son ancien coéquipier et désormais directeur du football, il commencerait à regarder les entraîneurs disponibles sur le marché.

Garcia, une piste pour Milan ?

Selon les principaux médias italiens, plusieurs noms reviennent avec insistance : Luciano Spalletti, Claudio Ranieri... et Rudi Garcia. L'ancien entraîneur de l'OM, actuellement en quête d'un nouveau club, serait un profil étudié par l'état-major milanais. "Si l'OM ne veut plus de moi à un certain moment, travailler de nouveau en Italie serait un plaisir", confiait-il en octobre dernier au Corriere dello Sport. Depuis, l'OM n'en a plus voulu et lui a demandé de partir en fin de saison dernière. Alors, forcément, une possible aventure milanaise devrait le séduire.

Rudi Garcia (OM) face à Caen - Ligue 1 2018-2019Getty Images

Pour l'heure, rien ne semble toutefois concret entre l'AC Milan et Rudi Garcia. Bien que sur la sellette, Marco Giampaolo dispose d'une ultime chance. A lui de la saisir. Dans le cas contraire, toutes les hypothèses deviendraient sérieuses. Et l'ancien entraîneur marseillais pourrait commencer à y croire sérieusement.