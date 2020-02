Il lui aura fallu un fait de jeu pour faire ce dernier pas qui le propulse dans la légende de la Juve. Un penalty accordé après le recours au VAR pour une main malheureuse de German Pezzella sur une frappe de Miralem Pjanic. Cristiano Ronaldo ne s'est pas fait prier pour exécuter la sentence. D'un tir parfaitement croisé, CR7 n'a pas seulement permis à la Vieille Dame de prendre l'avantage sur la Viola. Il a aussi enchaîné une neuvième journée consécutive en Serie A avec au moins un but marqué. Un record de plus pour le Portugais, auteur d'un doublé avec un nouveau penalty inscrit en fin de match pour assurer le succès de la Juve (2-0). Il n'en finit plus de les collectionner.

Seul David Trezeguet avait réalisé une telle série dans l'histoire de la Vieille Dame. L'attaquant français avait lui aussi inscrit au moins un but sur neuf journées consécutives du championnat italien. C'était lors de la saison 2005-2006. Trezegol avait entamé sa série lors de la 9e journée, en marquant face à la Sampdoria (2-0), et l'avait bouclée lors de la 17e journée face à Sienne (2-0). Après avoir trouvé onze fois les filets durant les neuf matches de cette série, le Français était resté muet lors de la victoire des siens à Palerme (1-2).

CR7 a fait encore mieux au Real

La série de Ronaldo a démarré le 1er décembre dernier lors du nul de la Juventus à Sassuolo (2-2), pour le compte de la 14e journée. Derrière, il a marqué un but face à la Lazio (3-1, 15e journée), un doublé face à l'Udinese (3-1, 16e journée), un but face à la Sampdoria (1-2, 17e journée), un triplé face à Cagliari (4-0, 18e journée), un but face à la Roma (1-2, 19e journée), un doublé face à Parme (2-1, 20e journée) et un but face à Naples (2-1, 21e journée). Avec ce doublé face à la Fiorentina, il a donc signé 14 buts lors de neuf dernières journées.

Marquer au moins une fois sur neuf journées consécutives, Cristiano Ronaldo l'avait déjà fait. Deux fois. La première remonte à la saison 2014-2015. CR7 avait trouvé les filets lors de 10 matches d'affilée en Liga sous le maillot du Real Madrid, entre la 3e et la 12e journée. Il avait réussi la même performance en 2017-2018. Il aura l'occasion d'égaler ce record personnel samedi prochain, lors du déplacement sur le terrain de l'Hellas Vérone. Et d'effacer Trezeguet des tablettes pour devenir le seul joueur de l'histoire de la Vieille Dame à avoir marqué sur 10 journées consécutives de Serie A.