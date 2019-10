La scène remonte au 21 août dernier. Alors en plein vol, destination Florence, Franck Ribéry ne se doute probablement pas de ce qu'il se trame à l'extérieur de l'aéroport de Florence-Peretola. Pour accueillir l'homme le plus titré de l'histoire de la Bundesliga, les tifosi de la "Viola" se sont amassés en nombre. À ça, il faut encore ajouter les dizaines de caméras, de journalistes ou bien de simples curieux, imaginant là peut-être l'arrivée d'une rock star. Ce fut tout comme.

Lorsque le Français est enfin apparu, les flashs ont crépité aussi rapidement que les chants ont débuté. Lunettes de soleil vissées sur le nez et écharpe de la Fiorentina autour du cou, "FR7" s'est alors autorisé quelques autographes et selfies avec une foule acquise à sa cause. Ça y est, l'histoire pouvait enfin commencer.

" La Chine lui a très rapidement proposé cinq fois plus... "

À 36 ans, Franck Ribéry a donc décidé de l'écrire du côté de la cité du Lys. Et ce en dépit d'offres mirobolantes venues d'un peu partout. "La Chine lui a très rapidement proposé cinq fois plus que ce qu'il touche à la Fiorentina. On a eu des possibilités énormes avec sa fin de contrat, au Qatar ou en Arabie saoudite. Notre priorité était de rester en Europe dans un club compétitif et pour son équilibre familial", confiait récemment Alain Migliaccio, son agent, à L'Equipe.

Vidéo - "Nouveau Berlusconi" : Commisso, l'homme qui se cache derrière le transfert de Ribéry 01:58

Le Français souhaitait un contrat de deux saisons ? Rocco Commisso, le nouveau président de la Fiorentina, n'a pas hésité à lui offrir, persuadé qu'il pouvait incarner son ambitieux projet. Mais ce n'est pas tout. Le joueur a également insisté pour avoir, dans son contrat, plusieurs primes liées à ses performances (buts, passes décisives...). Comme pour prouver qu’il avait encore le niveau. En l’espace de cinq matches, ou plutôt d'une semaine, c’est (déjà) chose faite.

"J'aime le foot, c'est ma vie"

Le 22 septembre dernier, lors de la 4e journée, il débloquait son compteur contre l'Atalanta (2-2). Trois jours plus tard, il délivrait sa première passe décisive face à la Sampdoria (2-1). Enfin, cerise sur le gâteau, il mettait San Siro à ses pieds le dimanche suivant en inscrivant le troisième but de son équipe (1-3) face à l'AC Milan. Et comme les grands stades reconnaissent souvent les grands joueurs, les tifosi milanais se sont levés pour l'applaudir à sa sortie du terrain. Une scène aussi belle que méritée pour celui qui comptabilise en moyenne 10 dribbles pour 90 minutes jouées, soit le deuxième meilleur joueur de Serie A.

"Merci à eux, c'est toujours plaisant de se faire applaudir dans un stade aussi mythique", confiait-il après la rencontre. "Heureux", "content", Franck Ribéry s'éclate à la Fio'. "J'aime le foot, c'est ma vie. Je suis vieux ? Oui. Mais sur le terrain je suis jeune", ajoutait-il au micro de Sky Italia. Benjamin Button n'a qu'à bien se tenir.

"Il est d'une autre catégorie. Applaudissements de San Siro : cela n'arrive pas à tout le monde", écrivait La Gazzetta dello Sport au lendemain de Milan-Fiorentina, qui lui attribuait la note de 8/10 et l'élisait logiquement homme du match. "Il collectionne les scalps adverses", pouvait-on lire dans le quotidien après Fiorentina-Samp. On pourrait continuer longtemps tant les louanges sont unanimes dans la presse italienne après chaque rencontre.

Dans le 3-5-2 de Vincenzo Montella, le Français est déjà indispensable. Avec Federico Chiesa, diamant brut qui reste encore à polir, il forme une attaque explosive. Entre les deux hommes, quatorze ans d'écart. L'espoir de la Viola est que l'international italien, désireux de partir cet été, apprenne aux côtés de "Kaiser Franck", lui qui est considéré comme le nouveau leader naturel du deuxième effectif le plus jeune du championnat (25,1 ans de moyenne d'âge). "Je m'amuse, je suis avec des jeunes, ça me plait. C'est pour ça que je suis venu, pour aider ce club, les joueurs, les jeunes et les tifosi", confiait-il récemment.

Le maillot le plus vendu

À Florence, ville où l'art est roi, on ne peut que s'émerveiller devant son génie. Dans la "ville immortelle", baptisée ainsi par Pierre Jean Remy, ancien consul de France de la "Cité du Lys", Franck Ribéry vit une deuxième jeunesse. "Il est parfaitement intégré dans la réalité de la ville, c'est un guide et un exemple pour les plus jeunes. Nous somme tous heureux de son arrivée", nous confie un dirigeant du club toscan.

Franck Ribéry lors de la rencontre AC Milan-Fiorentina / Serie AGetty Images

Entre Leonard De Vinci et Dante Alighieri, voici donc "Franck Le Magnifique". Les Florentins, eux, sont déjà conquis. Au point que ses oeuvres sont déjà très demandées. "Son maillot est le plus vendu. On en est à 4 500 depuis sa venue. Les demandes pour l'interviewer sont nombreuses. Et elles arrivent de partout, mais surtout de la France et l'Allemagne", explique-t-on du côté de la Fiorentina, qui nous confirme également avoir 28 000 abonnés cette saison. Un record.

" Il me semble iréel de le voir avec notre maillot "

"Je suis enthousiaste de son arrivée dans notre ville, en tant que maire mais avant tout comme supporter de la Fiorentina", nous confie Dario Nardella, le maire de Florence. "J'ai toujours admiré le Français. Et encore aujourd'hui, il me semble irréel de le voir avec notre maillot, poursuit-il. Son apport ne se voit pas seulement sur le terrain ou pour l'image du fuoriclasse qu'il apporte à un club en phase de relance ou plus globalement à la ville. Ribéry s'est tout de suite mis à disposition de ses coéquipiers, à partir des plus jeunes, pour transmettre son expérience et son envie."

Pour Rocco Commisso, le président italo-américain de la Viola, Ribéry a été "une superbe affaire". Et ce dernier l'a assuré à Radio Rai, il "ne pensait pas qu'un joueur de 36 ans pouvait être aussi bon". Eh bien si. La recette magique ? Il n'y en a probablement pas. Quelques ingrédients utiles, tout de même : un travail acharné, une hygiène de vie irréprochable et avoir "toujours faim", comme l'a lâché à de multiples reprises l'intéressé depuis son arrivée. Amoureux du football, Franck Ribéry cherche simplement à faire durer l'histoire le plus longtemps possible. On dirait bien que la réciproque est vraie.