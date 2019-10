Jusqu'ici idyllique, l'histoire entre la Fiorentina et Franck Ribéry a connu son premier accroc. Dimanche soir, lors du match entre la Viola et la Lazio Rome (1-2), le Français n'a guère apprécié d'être remplacé à la 74e minute de la rencontre. Et il n'a pas hésité à le faire savoir à Vincenzo Montella, son entraîneur, manifestant cette incompréhension pendant plusieurs minutes sur le banc.

Vers une suspension de quatre matches ?

"Je ne l'ai pas vu protester. Pour moi, il était fatigué depuis plusieurs minutes. Mais il n'y a aucun problème, un champion réagit souvent comme ça", s'est justifié le technicien après le match. Problème, la sale soirée de Franck Ribéry s'est poursuivie au coup de sifflet final. Alors que la Lazio venait d'inscrire le but vainqueur (88e), le joueur de 36 ans, comme l'ensemble de ses coéquipiers, est venu demander des comptes à l'arbitre, coupable de ne pas avoir consulter le VAR selon eux pour une faute au début de l'action décisive.

Hors de lui, Ribéry a alors poussé à plusieurs reprises l'assistant Mr.Passeri. Un geste qui pourrait lui coûter (très) cher, puisqu'il risque désormais une suspension de quatre matches.