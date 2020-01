Il y a des signes qui ne trompent pas. Mercredi soir, lors du quart de finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'AS Rome (3-1), l'Allianz Stadium s'est levé comme un seul homme au moment de la sortie d'Adrien Rabiot. Une nouvelle fois convaincant, le milieu de terrain a ainsi reçu sa première standing ovation depuis son arrivée dans le Piémont l'été dernier. Après des débuts difficiles, l'ancien joueur du PSG est monté en puissance ces dernières semaines. Et pour le sortir du onze titulaire, il va maintenant falloir aller le chercher.

"Rabiot progresse beaucoup et il est dans une évolution positive, confiait Maurizio Sarri, son entraîneur, mercredi soir. Il améliore sa phase défensive, c'est un joueur qui devient fiable. Il a plus de confiance dans son jeu. Techniquement, il montre qu'il est un joueur important." Convaincu par les prestations du joueur français, Sarri ne s'en passe plus. Et qu'importe le schéma tactique qu'il utilise, il lui trouve toujours une place dans son milieu.

Physiquement, Rabiot va (beaucoup) mieux

L'une des clés de la montée en puissance de Rabiot, c'est avant tout sa condition physique. Dès son arrivée à la Juve, ses dirigeants avaient prévenu : il faudra du temps pour que le joueur retrouve sa meilleure forme. "Au PSG, il a eu une longue période d’inactivité", a martelé pendant des mois Fabio Paratici, le directeur sportif du club piémontais. Simple doublure de Blaise Matuidi dans le 4-3-1-2 de son coach, l'ancien Parisien a eu du mal à enchaîner les matches. Et sans essence, difficile de faire tourner le moteur.

Adrien RabiotGetty Images

Lors de la première partie de saison, Rabiot s'est donc contenté des miettes. Après 19 matches, il ne comptabilisait "que" 446 minutes de temps de jeu. Ajoutez à ça carton rouge reçu début novembre lors du derby face au Torino (0-1) et une blessure aux adducteurs dans la foulée... Le début de l'histoire n'a pas été des plus simples.

De retour dans le onze lors du match de Ligue des champions face au Bayer Leverkusen (0-2), début décembre, Rabiot n'en est sorti qu'à deux reprises depuis. Et, hasard ou coïncidence, c'était pour deux défaites de la Juve : face à la Lazio en championnat (3-1, 15e journée) et en finale de la Supercoupe d'Italie (1-3), le 22 décembre dernier. Titulaire à sept reprises lors des neuf derniers matches toutes compétitions confondues, le Français a retrouvé du jus. "J’arrive en meilleure forme. Ce n’était pas facile physiquement mais maintenant ça va mieux. Je me sens en forme", confiait-t-il récemment à Sky Italia. Cette fois, la machine est bien lancée.

Attendu au tournant, il a répondu présent

Début janvier, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot était appelé à "répondre présent" après "un début de saison décevant". Face à la suspension de Rodrigo Bentancur (ndlr : exclu lors de la Supercoupe d'Italie, l'international uruguayen avait écopé de trois matches), la longue blessure de Sami Khedira et la situation délicate d'Emre Can, le milieu de terrain s'est retrouvé face à un boulevard. Aligné la plupart du temps relayeur droit, pas forcément son poste de prédilection, il a su en profiter. Les rumeurs l'annonçant sur le départ s'évaporant au fil de ses matches...

Vidéo - Fiabilité, confiance, technique : Sarri ne tarit pas d'éloges sur Rabiot 00:23

En confiance, Rabiot retrouve ses sensations sur le terrain. Dans l'entrejeu, il colle parfaitement avec ce que recherche son entraîneur. Avec son profil plus technique, l'international français apporte de la qualité au milieu de la Juve. Si quelques déchets son encore à signaler, les médias italiens s'accordent à dire qu'il est en constante progression. Repositionné au poste de relayeur gauche dans le 4-3-3 aligné face à l'AS Rome, mercredi, Rabiot l'a une nouvelle fois confirmé.

Avec sa première touche de balle et l'orientation de son corps, il a cette tendance a accélérer la transition vers l'avant. Plus courageux, il ne se contente plus de faire la passe la plus simple. Et défensivement, ses progrès sautent aux yeux. Son attitude désinvolte ? On la retrouve parfois, comme sur la réduction du score romaine. "Comme souvent, il est parfois trop mou quand il regarde Cengiz Ünder et le laisse frapper avec sérénité", écrivait La Gazzetta dello Sport jeudi. Un axe de progression sur lequel travaillera certainement son entraîneur.

Pour beaucoup, le milieu Rabiot-Pjanic-Bentancur aligné contre les Giallorossi est celui sur lequel doit miser Sarri. L'expérience a en tout cas fonctionné mercredi. Complémentaires, les trois joueurs, qui n'ont pas hésité à alterner les positions, ont parfaitement interprété les différentes phases du match. Avec ou sans ballon, le jeu s'en est clairement ressenti.

Et maintenant, s'imposer... pour revoir les Bleus ?

D'un point de vue purement technique, l'entraîneur italien peut difficilement aligner mieux pour son milieu. Mais on connaît également son admiration pour Blaise Matuidi, qu'il qualifiait encore récemment de joueur "indispensable" pour l'équilibre de son équipe. Avec le retour de Bentancur à droite, Rabiot, (re)basculé côté gauche, est donc de nouveau en concurrence avec son ancien coéquipier au PSG. Lors de la première partie de saison, il n'y a pas eu match. Mais désormais, les cartes sont redistribuées.

"Rabiot a un mélange de technique et force physique qui deviennent de plus en plus difficiles à freiner", écrivait Tuttosport jeudi, qui créditait l'ancien Parisien d'une note de 7,5 après son match face à la Roma. Dimanche soir, pour le choc face au Napoli (20h40), Sarri va donc devoir faire un choix. Un temps envisagé, le replacement de Rabiot en sentinelle ne semble plus vraiment d'actualité. A son grand bonheur, probablement...

" Adrien n'a jamais dit qu'il refusait les Bleus "

Après avoir retrouvé de sa splendeur à Turin, le "Duc" peut-il envisager faire de même du côté de Clairefontaine ? Dans un coin de sa tête, c'est probablement son souhait. Mais son passif ne plaide pas en sa faveur. Les dernières déclarations de sa mère non plus. "Je sais que les journalistes disent que j'ai eu des contacts avec M. Le Graët, ce qui est faux. C'est ce que M. Le Graët a déclaré. Aujourd'hui, tout à fait droit dans mes bottes, je vous dis : "M. Le Graët est un menteur". Je n'ai en aucune manière parlé avec M. Le Graët", lâchait Véronique Rabiot la semaine passée à la chaîne L'Equipe.

Adrien Rabiot devant Didier Deschamps à l'entraînement de l'équipe de France en novembre 2016Getty Images

Souvent décriée, celle qui est également la conseillère de son fils en avait profité pour revenir sur son refus d'être réserviste lors du dernier Mondial. "Quel est le footballeur qui ne voudrait pas jouer en équipe de France ? (…) Adrien n'a jamais dit qu'il refusait les Bleus, ça, ce sont des mots de journalistes. Reprenez le courrier d'Adrien, il n'est pas écrit "Je refuse d'être réserviste", c'est faux. Il est écrit qu'il ne veut pas être à la disposition du contrôle antidopage, ce qui est totalement différent", assurait-elle.

Maurizio Sarri, lui, avait quant à lui assuré qu'il ne "serait pas étonné" de revoir son joueur "se rapprocher" de l'équipe de France. "Ce serait la simple cause de ses bonnes prestations", estimait l'entraîneur de la Juve la semaine passée. Pas certain que Didier Deschamps soit dans la même optique...