Le 17 mars dernier, la Juventus Turin officialisait un deuxième cas de Covid-19 dans son équipe. Après Daniele Rugani, Blaise Matuidi avait lui aussi été testé positif au coronavirus. Le club piémontais précisait alors que l'international français était "en isolement volontaire" à son domicile depuis le 11 mars. Plus d'un mois plus tard, l'ancien milieu de terrain du PSG a effectué un nouveau test. "Le résultat est négatif, le joueur est donc guéri et n'est plus soumis au régime de l'isolement à domicile", annonce la Juve ce mercredi.

De son côté, Daniele Rugani a lui aussi passé ce nouveau test. Et comme pour son coéquipier, il s'est révélé négatif. L'international italien est donc officiellement guéri du Covid-19.