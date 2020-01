Les hommes de Gian Piero Gasperini ont signé un festival offensif pour rejoindre la Roma, 4e et dernière qualifiée pour la C1, à 38 points. Josip Ilicic, auteur d'un triplé, dont un but exceptionnel de 50 mètres, (17e, 53e, 54e), Robin Gosens (29e), Duvan Zapata (45e+1 s.p.) et Luis Muriel (86e s.p. et 88e) se sont chargés de mettre la pression sur les Giallorossi, qui reçoivent dimanche leurs rivaux de la Lazio (3e, 45 pts) pour le derby de la capitale.

Après avoir engrangé un point sur six lors des deux précédentes journées de Serie A, et à moins d'un mois de la réception de Valence en 8es de finale de la Ligue des Champions, Bergame s'est relancée. La fin du match a été marquée par la tension entre les deux camps, le Torino terminant la rencontre avec neuf joueurs.

Dans les autres matches de cette 21e journée de championnat, la Spal, 18e du classement, n'a guère arrangé sa situation en perdant 1-3 sur son terrain contre Bologne. La Genoa, 19e, a en effet profité de son match nul sur la pelouse de la Fiorentina (0-0) pour la rattraper au classement.Les trois équipes relégables (Brescia est 20e) comptent désormais toutes 15 points, un de moins que Lecce (17e), qui se déplace dimanche à Vérone.

Outre le derby romain, la Serie A proposera dimanche plusieurs affiches de haut de tableau : à 12h30 (11h30 GMT), l'Inter (2e) recevra Cagliari pour tenter de se rapprocher de la Juventus au classement de la Serie A. Les Turinois, qui disposent d'un viatique de quatre points sur les Milanais au sommet du championnat italien, se déplaceront à 20h45 (19h45 GMT) sur le terrain de Naples.