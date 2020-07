SERIE A - Match après match, l'Atalanta est toujours plus impressionnante : opposée à une équipe pourtant en forme, Naples, le club de Bergame s'est encore imposé mercredi lors de la 29e journée de Serie A (2-0) et a fait un pas de plus vers une nouvelle qualification pour la Ligue des Champions.

L'Atalanta Bergame ne s'arrête plus. Face au Napoli, la Dea a une nouvelle fois fait le boulot (2-0) pour venir empocher un succès précieux dans la course à la qualification en Ligue des champions. Avec ce succès, l'équipe de Gian Piero Gasperini consolide sa 4e place. Les Bergamasques ont repris leur championnat comme ils l'avaient laissé au moment du confinement: en gagnant sans arrêt, et ils en sont à sept victoires d'affilée en Serie A.

Gosens, monsieur 9 buts

Mercredi, ils ont tout de même été gênés par l'organisation défensive de Naples, qui depuis le retour à la compétition avait également convaincu avec deux victoires en deux matches de championnat et son succès en Coupe d'Italie. Mais un coup d'accélérateur après la pause a suffi et l'Atalanta a frappé par deux fois, d'abord par Pasalic (47e) sur un centre parfait du capitaine "Papu" Gomez, puis par Gosens (55e), le latéral le plus offensif de Serie A et auteur de neuf buts cette saison.

Naples, qui a perdu à la 30e minute son gardien Ospina, touché à la tête, reste tout de même 6e du championnat, mais perd une occasion de revenir sur la Roma. L'Atalanta, elle, poursuit son incroyable saison. Après la Serie A, elle sera au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des Champions et il faudra la prendre au sérieux.

