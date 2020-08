L'entraîneur de Bologne Sinisa Mihajlovic, qui soigne depuis l'an dernier une leucémie, a été testé positif au Covid-19 et restera à l'isolement deux semaines, a annoncé dimanche le club de Serie A.

L'entraîneur serbe, dont la saison a été rythmée par les traitement auxquels il a dû se soumettre pour soigner sa leucémie, est "absolument asymptomatique", précise le club sur son site. "Rentré à Bologne vendredi, il a été soumis à un test de contrôle pour le Covid-19 dont le résultat a été positif", explique-t-il dans son communiqué.

L'entraîneur de 51 ans, dont le contrat vient d'être prolongé d'un an, jusqu'en 2023, devra donc, en vertu du protocole adopté pour le football italien, rester à l'isolement pendant deux semaines, alors que la reprise de l'entraînement a lieu ce lundi à Bologne. Tous les joueurs et le staff de l'équipe première doivent aussi être testés lundi.

Avec la fin des vacances et les tests organisés dans les clubs en vue de la reprise, plusieurs cas de Covid-19, tous asymptomatiques, ont été annoncés ces derniers jours dans le football italien. C'est notamment le cas de quatre joueurs de Cagliari (Filip Bradaric, Luca Ceppitelli, Alberto Cerri, Kiril Despodov), alors que la Sardaigne concentre les inquiétudes sanitaires en ce moment en Italie. Le gardien remplaçant de la Roma, Antonio Mirante, a lui aussi annoncé être positif.

Sassuolo a annoncé le cas positif de son attaquant Jérémie Boga, Naples celui de son attaquant Andrea Petagna, Torino a fait part de deux cas, sans révéler les noms des footballeurs concernés, et le promu Benevento a également eu un joueur testé positif, sans non plus donner le nom. La nouvelle saison de Serie A doit démarrer le 19 septembre.

