Une semaine après avoir accroché la Juventus à son tableau de chasse, la Lazio s'est offert lundi un exceptionnel finish à Cagliari, l'actuel cinquième surprise de Série A. Cette huitième victoire de suite de la Lazio est sans doute la plus renversante, car à la 90e minute, les hommes de Simone Inzaghi étaient battus.

Giovanni Simeone avait en effet ouvert la marque pour Cagliari dès la 8e minute d'une superbe volée du gauche. Plus le match avançait, plus la Lazio étant dangereuse, mais les Sardes ont résisté longtemps, dans une rencontre d'une grande intensité.

Mais le temps additionnel leur a été fatal, d'abord avec une reprise de Luis Alberto (90+3) de l'entrée de la surface, puis avec un coup de tête de Caicedo dans les toutes dernières secondes (90+8). Avec ce succès, la Lazio se positionne comme une candidate crédible au titre puisqu'elle n'a que trois points de retard sur l'Inter Milan, leader, et la Juventus (2e). Les deux géants semblaient destinés à un duel en tête à tête, mais le championnat vire finalement au match à trois.

La Lazio conserve par ailleurs son petit matelas d'avance sur l'AS Rome, sa voisine et rivale, quatrième à quatre longueurs. Pour Cagliari, cette 16e journée est en revanche un coup d'arrêt. Les Sardes avaient perdu les deux premiers matches de la saison mais ne s'étaient plus inclinés depuis. Ils n'ont pris qu'un point dans les deux derniers matches et se retrouvent à trois points de la Roma.