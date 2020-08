SERIE A - Le point de non-retour a été atteint entre Antonio Conte et la direction de l'Inter selon les informations de Sky Italia. D'après le média italien, Massimiliano Allegri est le mieux placé pour lui succéder sur le banc nerrazzurro si la tendance venait à se confirmer.

Antonio Conte ne devrait plus être l'entraîneur de l'Inter la saison prochaine. Sky Italia indique dimanche que l'entraîneur du club lombard et ses dirigeants ne sont plus du tout sur la même longueur d'ondes et qu'une rupture est désormais "inévitable", alors que la formation milanaise a pris une belle deuxième place en championnat, à un petit point de la Juventus Turin, après sa victoire face à l'Atalanta (0-2) samedi lors de la 38e et dernière journée.

Football "Je n'ai pas trouvé de protection de la part du club" : Conte sème la zizanie à l'Inter IL Y A 11 HEURES

Conte avait mis le feu aux poudres avec des déclarations tapageuses au terme de cette rencontre. Le coach nerazzurro avait pointé du doigt le manque de soutien de sa direction avec des mots très forts. "Ni mon travail ni celui des joueurs n'ont été reconnus, je n'ai pas trouvé de protection de la part du club, avait-il lâché au micro de DAZN puis de Sky Sport. Si vous voulez réduire l'écart avec la Juventus, vous devez être fort sur le terrain mais surtout en dehors."

Le divorce est-il d'ores et déjà consommé ? Sky Italia rappelle que l'Inter doit encore disputer la fin de la Ligue Europa avant que le futur de Conte ne devienne un dossier prioritaire au club. Et que Conte a demandé un entretien individuel avec le président Zhang pour que chacun expose son point de vue et ses divergences. Mais le média italien annonce déjà la couleur concernant une éventuelle succession de Conte. Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus l'été dernier, se tiendrait ainsi prêt à prendre la relève.

Massimiliano Allegri Crédit: Getty Images

Serie A Lecce rejoint Brescia et la Spal en Serie B IL Y A 42 MINUTES