Rendez-vous dans une semaine ! Intouchables ou presque depuis le début de saison, l'Inter Milan et la Juventus se sont encore imposées samedi lors de la 6e journée de Serie A et se retrouveront dimanche prochain à San Siro pour un vrai duel au sommet. L'Inter d'Antonio Conte ? Six victoires en six matches après son succès à Gpenes face à la Sampdoria (1-3) samedi. La Juve de Maurizio Sarri ? Cinq succès et un match nul. Les deux grands favoris du championnat ont à peine laissé quelques miettes depuis le début de saison et ont déjà pris le large.

Car même si ils s'imposent samedi à Sassuolo et dimanche contre Brescia, l'Atalanta Bergame (3e) et Naples (4e) seront encore à cinq et six longueurs du leader milanais. Résultat : le grand rendez-vous de San Siro dans une semaine vaudra cher et donnera une première indication sur les chances de l'Inter de mettre fin à huit ans d'hégémonie turinoise. Avant cela, les deux équipes devront tout de même jouer en Ligue des Champions, la Juve à domicile mardi contre le Bayer Leverkusen, et l'Inter mercredi à Barcelone. Du coup, les deux entraîneurs avaient procédé à quelques changements samedi.

Sanchez marque et prend un rouge

Pour battre la Sampdoria 3-1 à Gênes, l'Inter s'est ainsi présentée sans Godin, D'Ambrosio, Barella ou Lukaku, entré seulement en fin de match. Les Milanais n'ont pas souffert de ce turn-over et contre des Génois en très grand difficulté cette saison (20e), ils ont d'abord totalement dominé le match. Sensi a ouvert le score sur une frappe lointaine déviée par Sanchez (20e), puis un autre tir, raté, du même Sensi, a permis au Chilien de marquer le but du 2-0 (22e). L'ancien attaquant de Manchester United, titularisé pour la première fois cette saison, a ensuite curieusement relancé le match en prenant un deuxième avertissement pour une simulation juste après la pause.

La Sampdoria a alors sorti la tête de l'eau et y a même cru quelques instants grâce au but de Jankto (2-1, 55e). Mais Gagliardini a rapidement redonné deux buts d'avance à l'Inter (3-1, 61e) et les Nerazzurri ont ensuite contrôlé. Sûrs de leur jeu et avec seulement deux buts encaissés en six matches, les Milanais ne seront pas loin de partir favoris contre la Juventus, moins flamboyante malgré des résultats presque similaires.