L'essentiel est là, mais ce fut dur pour l'Inter. Les Milanais ont très péniblement battu le promu Brescia (2-1) mardi, en ouverture de la 9e journée de Serie A, et sont provisoirement leaders en attendant le match de la Juventus mercredi. L'équipe d'Antonio Conte compte 25 points, deux de plus que la Juventus, qui recevra mercredi le Genoa, modeste 17e mais regonflé par le succès obtenu samedi contre Brescia pour le premier match de Thiago Motta en tant qu'entraîneur.

L'Inter est donc leader mais ça n'est pas l'impression qu'elle a donnée mardi, surtout en deuxième période, quand Brescia a dominé, poussé et secoué dans tous les sens l'équipe milanaise. Les Nerazzuri ont ouvert le score en première période, sur un but heureux de Lautaro Martinez, d'un tir dévié qui a lobé Alfonso (23e). L'Inter a ensuite doublé la mise sur un but cette fois superbe, inscrit d'une frappe du gauche par Lukaku (63e). Le coup était alors cruel pour Brescia qui, après une première période timide, faisait tout bien depuis la reprise.

Sur une belle action de Bisolo, Skriniar a marqué contre son camp (77e) et la partie a de nouveau été ouverte. Brescia et Balotelli ont encore eu quelques occasions, mais l'Inter, manifestement fatiguée, a sauvé sa victoire. Mercredi, outre le match de la Juventus, l'affiche principale opposera Naples (4e) à l'Atalanta Bergame (3e).