Pas de vainqueur entre la meilleure attaque et la meilleure défense de Serie A. L'Inter Milan est néanmoins passée tout près de la correctionnelle dans son antre et peut une fois encore remercier Samir Handanovic, auteur d'une parade déterminante sur un penalty (1-1). Ce match nul signifie qu'il faudra attendre dimanche, et le choc entre la Juventus Turin et l'AS Rome, pour connaître l'identité du champion d'automne italien, titre uniquement honorifique. Pour le moment, les Nerazzurri ne le sont que provisoirement, pour un petit point d'avance sur les Bianconeri.

Un début de match canon, et puis l'Inter Milan s'est éteinte. Dès sa première frappe, Romelu Lukaku, certes en position de hors-jeu, a fait trembler les montants de l'Atalanta (1ère). Dans la foulée, l'attaquant belge a participé à un une-deux en une touche délicieux avec Lautaro Martinez, qui a ouvert le score avec un enchaînement de grande classe (1-0, 4e). Les Nerazzurri semblaient lancés grâce à leurs deux compères de l'attaque, d'abord intenables. Jusqu'à ce qu'ils laissent un peu trop volontiers le ballon à leurs adversaires...

L'Inter a fini par craquer

L'Atalanta n'en demandait pas tant. Joueuse, mordante et appliquée, l'équipe de Gian Piero Gasperini a toujours trouvé des solutions pour ressortir proprement ballon. Il restait alors à trouver de la réussite dans les 30 derniers mètres, sachant que Rafael Toloi aurait pu obtenir un penalty sur un cafouillage dans la surface (40e). Il a fallu attendre le second acte, quand l'Inter Milan ne jouait plus et se contentait de faire le dos rond, pour voir l'Atalanta logiquement égaliser. Robin Gosens a été plus vite que tout le monde pour punir un errement défensif et tromper Samir Handanovic (1-1, 75e). Une première grosse alerte aurait dû réveiller l'Inter, au moment où Ruslan Malinovskiy a buté sur le poteau (55e). En vain.

Dominatrice dans la possession, l'Atalanta a ensuite surfé sur ce but mérité pour porter le coup d'estocade, ce qu'elle a cru après avoir obtenu un penalty. Hélas, l'Inter Milan compte dans ses rangs un excellent gardien, qui a parfaitement plongé pour opposer une main ferme à la tentative de Muriel (88e). A l'arrivée, les Nerazzurri s'en sortent très, très bien et la balle est désormais dans le camp de la Juventus Turin pour reprendre, seule, la tête de la Serie A à mi-parcours.