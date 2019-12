Un choc qui n'a pas tenu ses promesses. Dans cette première affiche de la 15e journée de Serie A, l'Inter Milan et l'AS Rome se sont neutralisés à Giuseppe Meazza vendredi soir. Les Nerazzurri, qui recevront le Barça en Ligue des champions mardi (21h00), conservent leur place de leader en prenant provisoirement deux points d'avance sur la Juventus, qui se déplacera sur la pelouse de la Lazio samedi (20h45). De son côté, la Roma revient à une longueur du podium.

Inter Milan – AS Rome d'un côté, Lazio – Juventus de l'autre. Cette 15e journée de Serie A promet de faire bouger les choses en haut du classement, quatre des cinq premiers s'affrontant entre eux. Mais c'est d'un nul qu'a accouché la première affiche. Un 0-0 au terme d'un match relativement fermé entre Nerazzurri et Giallorossi, et qui satisfera certainement plus les visiteurs étant donné la physionomie de la rencontre.

Mirante fait le boulot

Car sans dominer outrageusement – loin de là – la formation d'Antonio Conte, qui restait sur cinq succès de rang en Serie A, a eu les occasions pour faire la différence. Mais Antonio Mirante a sorti le grand jeu à deux reprises. L'habituel gardien remplaçant a d'abord repoussé une frappe de Romelu Lukaku aux 18 mètres après une perte de balle de Jordan Veretout (7e). Puis il a écœuré Matias Vecino et son extérieur du pied droit, suite à un superbe service de Borja Valero (48e). La dernière occasion franche d'une rencontre encore plus verrouillée dans le second acte.

Avant cela, Marcelo Brozovic a lui manqué le cadre dans une position idéale (43e), profitant d'une énième perte de balle dangereuse des Romains. Des Giallorossi qui n'ont inquiété Samir Handanovic qu'à une reprise, sur une demi-volée en pivot de Nicolo Zaniolo maîtrisée en deux temps par le portier (19e). Edin Dzeko, sur le banc au coup d'envoi car diminué, n'y a rien changé. Mais ce nul ressemble davantage à une bonne affaire pour la formation de Paulo Fonseca, qui ferait finalement une opération intéressante en cas de la défaite de son éternel rival samedi. L'Inter, de son côté, pourrait rapidement lâcher une première place qu'il avait récupérée il y a une semaine…