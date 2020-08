SERIE A - L'Inter Milan peut souffler. Ce mardi, à l'issue d'une réunion longue de trois heures entre la direction milanaise et Antonio Conte, l'entraîneur italien a été conforté dans sa position pour la saison à venir. Le club l'a officiellement confirmé dans un communiqué. En une saison, le coach italien a redonné vie au club lombard, avec une finale de Ligue Europa et une 2e place en Serie A.

Malgré une période d'incertitude, Antonio Conte restera bien l'entraîneur de l'Inter Milan la saison prochaine. Les Nerazzurri l'ont confirmé mardi, peu avant 19h, dans un communiqué publié sur leur site officiel. "L'entretien, qui s'est tenu aujourd'hui entre les dirigeants du club et Antonio Conte a été constructif. Le désir de continuité et le partage de différentes idées similaires ont été importantes. Avec lui, les fondations ont été établies pour poursuivre notre projet", a indiqué le club milanais.

Serie A Officiel : Pedro débarque libre à la Roma IL Y A UNE HEURE

Malgré une belle deuxième place en Serie A, conclue à un point de la Juventus, et une finale de Ligue Europa perdue face au FC Séville vendredi dernier (2-3), les déclarations tenues par l'ex-entraîneur de Chelsea début août l'avaient placé sur un siège éjectable. "Ni mon travail ni celui des joueurs n'ont été reconnus, je n'ai pas trouvé de protection de la part du club, a-t-il expliqué à DAZN et à Sky Sport. Si vous voulez réduire l'écart avec la Juventus, vous devez être forts sur le terrain mais surtout en dehors."

"Je n'aime pas que les gens prennent le train en marche maintenant, nous devons être là pour les bons et les mauvais moments et cela n'est pas arrivé à l'Inter, avait renchéri Antonio Conte. Je pense que, si vous êtes faible, il est difficile de protéger votre équipe et votre entraîneur." Après avoir replacé l'Inter Milan sur le devant de la scène en seulement une saison, le technicien italien attendra un mercato digne de ce nom cet été pour remporter le Scudetto qui échappe aux Milanais depuis 2010. Pour cela, tous les supporters intéristes rêvent d'un nom : Lionel Messi...

Play Icon WATCH Messi dans l'Inter de Conte, ça donnerait quoi concrètement ? 00:02:19

Serie A Ibrahimovic, une "priorité" pour Milan cette saison IL Y A 3 HEURES