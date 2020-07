Cristiano Ronaldo félicité Juan Cuadrado après son but lors de la rencontre entre la Juventus et le Torino, le 4 juillet 2020

SERIE A - La Juventus ne change pas une formule qui gagne. Avec deux nouveaux buts de Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo, la Vieille Dame a décroché un nouveau succès face au Torino (4-1) ce samedi, lors de la 30e journée. Les hommes de Maurizio Sarri comptent provisoirement sept points d'avance sur la Lazio, qui reçoit l'AC Milan en soirée (21h45).

Nouveau pas vers le titre pour la Vieille Dame. Inarrêtable depuis la reprise du championnat, la Juventus a une nouvelle fois prouvé qu'il serait bien difficile de la freiner dans sa quête à un 9e Calcio consécutif. Dominateurs, les joueurs de Maurizio Sarri ont facilement remporté le derby de Turin (4-1) grâce à des buts de Paulo Dybala (3e), Cuadrado (29e), Cristiano Ronaldo (61e) et d’un csc de Djidji (87e). Au classement, le Torino stagne à la 13e place tandis que la Juve prend sept points d’avance en tête de Serie A, avant la rencontre opposant la Lazio Rome à l’AC Milan plus tard dans la soirée.

Intraitables face à Bologne (2-0), Lecce (4-0) et le Genoa (3-1), les hommes de Maurizio Sarri ont une nouvelle fois prouvé que l'arrêt du championnat n’a pas été un problème pour eux. Et ce samedi, se sont leurs voisins du Toro qui en ont fait les frais. Et ce, très rapidement. Dès son premier ballon du match, Paulo Dybala leur a montré les intentions de son équipe : empêcher tout suspens. Trouvé à droite de la surface par Cuadrado, l'attaquant argentin a pris un malin plaisir à effacer Lyanco d’une feinte de frappe avant de fusiller Sirigu à bout portant (1-0, 3e) pour inscrire son 11e but de la saison.

Et le gardien italien n’a pas été au bout de ses peines. Après s’être imposé sur des frappes lointaines de Danilo (13e) et Ronaldo (19e), Sirigu a dû logiquement s’incliner à la suite d’une contre-attaque d’école. Lancé à toute vitesse, Cristiano Ronaldo a mâché le travail à Cuadrado pour faire le break d’une frappe croisée dans le petit filet gauche du Toro (2-0, 29e), pour qui tout allait trop vite. Pourtant, les hommes de Moreno Longo ont eu de quoi croire à une bonne étoile, quand Fabio Maresca leur a accordé un penalty plus que contestable que Belotti s’est empressé de convertir juste avant la pause (2-1, 45e).

CR7 règle la mire

Puis, tout est rentré dans l’ordre pour la Juventus et Gianluigi Buffon, qui a pu fêter sa 648e cape en Serie A – nouveau record - avec une victoire. Après avoir remporté son face à face avec Belotti (51e) et capté une frappe lointaine de Verdi (54e) pour éteindre la fougue du Toro, la légende italienne de 42 ans a profité d’une fin de match rendue tranquille par Cristiano Ronaldo.

Car l’attaquant portugais, frustré de ne pas avoir réussi à inscrire son but malgré maintes tentatives, a réussi à se rendre justice lui-même. D'un superbe coup franc logé en pleine lucarne (3-1, 61e), CR7 a validé son 25e but de la saison en championnat tout en ôtant tout espoir au Toro, qui n’a plus réussi à se montrer dangereux.

Pire, en taclant pour repousser un centre de Douglas Costa, Koffi Djidji a offert un 4e but aux Turinois (4-1, 87e), qui n’en demandaient pas tant pour confirmer définitivement une quatrième victoire consécutive et compter sept points d’avance sur la Lazio Rome à huit rencontres d’un potentiel 36e titre de champion d’Italie.

