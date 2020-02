La Lazio poursuit sa belle série ! Une semaine après s'être imposés face à l'Inter (2-1), les hommes d'Inzaghi sont venus à bout du Genoa dimanche au stade Luigi-Ferraris. Ce succès permet aux Laziale de rester au contact de la Juventus et de prendre 5 points d'avance sur l'Inter, dont la rencontre face à la Sampdoria a été reportée à cause du coronavirus.

20e match sans défaite en Serie A

La Lazio est parfaitement rentrée dans son match et a ouvert le score par l'intérmédiaire d'Adam Marusic (2e). En première mi-temps, Luis Alberto et sa troupe ont globalement maîtrisé leur sujet. Au retour des vestiaires, Ciro Immobile a fait le break (51e) et a par la même occasion inscrit son 27e but de la saison en Serie A. Mais le Genoa n'a pas abdiqué et est revenu au score grâce à Francesco Cassata, cinq minutes plus tard (57e). Danilo Cataldi a redonné deux buts d'avance à la Lazio sur un sublime coup franc (71e), avant que Domenico Criscito ne réduise l'écart dans les dernières minutes sur penalty (89e).

La Lazio vient d'enregistrer son 20e match de Serie A sans défaite. Avec 59 points en 25 journées, elle égale déjà son total de points de la saison précédente. Il reste 13 rencontres à Inzaghi et ses hommes pour détrôner la Juventus.