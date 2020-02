La Lazio Rome a raté mercredi l'occasion de reprendre la deuxième place de Serie A, tenue en échec à domicile (0-0) par l'Hellas Vérone lors du match en retard de la 17e journée. Entre la fatigue, les deux poteaux de Luis Alberto et un adversaire toujours plus surprenant : ce n'était pas la soirée des Biancocelesti. Avec 50 points, les Romains restent troisièmes de Serie A, une unité derrière l'Inter Milan et quatre derrière la Juventus Turin.

L'Hellas, 9e avec 31 points, rate aussi l'occasion de se propulser à la 6e place, qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue Europa. La rencontre, initialement prévue en décembre, avait été reportée pour permettre à la Lazio de disputer la Supercoupe d'Italie contre la Juventus. La Lazio s'était imposée 3 à 1 face aux Turinois.