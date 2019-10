Il est tout simplement inarrêtable. Auteur du but de la victoire en toute fin de rencontre face à la Fiorentina (1-2), Ciro Immobile a offert un succès important à la Lazio, qui remonte au 6e rang au classement. Le meilleur buteur du championnat a signé son 10e but en 9 matches de Serie A et aurait même pu faire mieux en toute fin de rencontre s'il n'avait pas, en gentleman, laisser un penalty à Caicedo... que celui-ci n'est même pas parvenu à transformer.

L'international italien est absolument indispensable aux siens. Puisque c'est lui, en première période, qui a parfaitement lancé Joaquin Correa pour l'ouverture du score (21e, 0-1). Sur les quatre derniers matches de Serie A, Immobile a marqué six fois et délivré trois passes décisives. Rien que ça...

Avant le temps additionnel, tout s'est joué en l'espace de quelques minutes dans ce match. Trois minutes après l'ouverture du score, Joaquin Correa a eu l'occasion de s'offrir un doublé sur une action collective parfaite de la Lazio. Mais Dragowski, le portier de la Fio, a réalisé une parade incroyable du pied à bout portant (25e). Résultat, la Fio a puni son adversaire dans la foulée, sur sa seule occasion franche du match : côté gauche, Franck Ribery a parfaitement servi Federico Chiesa au point de penalty, lequel a conclu du gauche de façon imparable (28e, 1-1).

Jordan Lukaku, entrée payante

Derrière, il ne s'est plus passé grand chose jusqu'aux toutes dernières minutes. Entré en jeu en fin de rencontre, Jordan Lukaku, frère de Romelu, tout juste revenu de blessure, a livré un récital sur son côté gauche. C'est lui, par un centre millimétré, qui a déposé le ballon sur la tête de Ciro Immobile pour le but de la victoire (1-2, 89e). Et c'est encore lui, quelques secondes plus tard, qui a centré en retrait pour Luis Alberto, dont le tir a été stoppé de la main dans la surface par Luca Ranieri, exclu pour un deuxième carton jaune. Caicedo s'est manqué, ou plutôt, Dragowski a sorti le penalty pas très bien frappé par l’Équatorien (90e+5).

Coup d'arrêt pour la Fio, donc, qui restait sur trois victoires lors de ses quatre derniers matches. Mais malgré ce résultat négatif, Artemio Franchi n'a pas hésité à fêter une nouvelle fois Franck Ribéry. Auteur de la passe décisive sur le seul but de la Viola, le Français a quitté la pelouse (75e) sous une standing ovation bien méritée. Ça ne vaut pas une victoire, mais c'est toujours bon à prendre...