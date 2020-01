C'est la quatrième victoire de la saison pour la SPAL. Un succès qui permet aux hommes de Leonardo Semplici de laisser la dernière place de Serie A au Genoa. Mieux, ils remontent en dix-huitième position, à un point du dix-septième, Lecce. La SPAL peut encore rêver du maintien après son succès sur le terrain de l'Atalanta. Menée (1-0) après l'ouverture du score de Josip Ilicic, la SPAL a égalisé puis arraché la victoire grâce à Andrea Petagna (54e) et Mattia Valoti (60e). De son côté, l'Atalanta a toujours trois points de retard sur la Roma, quatrième.

Après l'élimination de son équipe mercredi par la Fiorentina en Coupe d'Italie, Gian Piero Gasperini avait admis la fatigue de certains de ses joueurs, qui doivent encore mener de front le championnat et la Ligue des Champions. L'Atalanta a peut-être payé cette fatigue lundi. Le revers subi par les Bergamasques reste pourtant surprenant, après un bon nul sur le terrain de l'Inter Milan (1-1) et deux spectaculaires victoires (5-0) lors de leurs deux derniers matches à domicile, contre l'AC Milan et Parme.