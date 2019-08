Le Milan a encore beaucoup de travail. Malgré de nombreux changements et notamment l'arrivée de Marco Giampaolo au poste d'entraîneur, le club lombard a raté son entrée en matière dans la nouvelle saison de Serie A et s'est incliné sur la pelouse de l'Udinese (1-0). Longtemps incapables de se montrer dangereux, les Rossoneri ont encaissé un but sur corner signé Rodrigo Becao peu avant le dernier quart d'heure et n'ont pas su se relever.

Comme son homologue de la Juventus Maurizio Sarri samedi, le nouveau coach milanais avait décidé de miser sur la continuité et de laisser ses recrues estivales sur le banc pour cette entrée en matière. Ses choix n'ont clairement pas porté leurs fruits puisque les titulaires n'ont rien montré et sont même apparus en sérieuse difficulté.

Les choses ne se sont pas arrangées après la pause et les visiteurs milanais sont restés passifs. Ils ont fini par craquer défensivement sur un corner venu de la droite que Rodrigo Becao a repris d'une tête décroisée au premier poteau en dominant Franck Kessié dans les airs (72e). Les entrées en jeu de Rafael Leao puis d'Ismaël Bennacer dans le dernier quart d'heure ont permis aux Rossoneri de retrouver une certaine envie mais cela n'a pas suffi. Krzysztof Piatek et les siens, très empruntés physiquement, n'ont pas cadré le moindre tir dans cette première rencontre et ne pouvaient pas espérer grand-chose.