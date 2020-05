SERIE A - Interrogé par la Rai, le ministre italien des Sports Vincenzo Spadafora a confirmé que le Comité technique et scientifique avait validé le protocole de reprise des entraînements collectifs. En parallèle, une réunion au sommet a été fixée le 28 mai prochain pour décider du sort de la suite de la saison, interrompue depuis le 9 mars dernier en raison du coronavirus.

Cette fois, c'est un vrai pas en avant pour le Calcio. Dans un entretien accordé au TG Sport sur Rai 2 ce mardi, Vincenzo Spadafora, le ministre italien des Sports, a confirmé ce que tout le monde attendait : le Comité technique et scientifique a validé le protocole associé aux entraînements collectifs, dont la reprise était prévue pour lundi avant d'être finalement décalée. Montés au front, les joueurs et les clubs ont donc obtenu gain de cause, puisque les deux points sensibles (mise au vert et quarantaine pour tous) ont été abandonnés.

"Le choix de la France aurait été le plus simple à prendre"

Serie A Protocole de la "discorde" et suspension rallongée : En Italie, la reprise reste un mirage IL Y A UN JOUR

"C'est une bonne nouvelle, les entraînements collectifs vont pouvoir reprendre", a ainsi expliqué Spadafora, confirmant que seul l'élément contrôlé positif serait alors isolé. En parallèle, le reste de l'équipe pourra continuer à travailler après avoir été contrôlé. La fréquence des tests va d'ailleurs être augmentée, comme prévu par le nouveau protocole. "Mais il est recommandé que la demande n'impacte pas la nécessité des citoyens", a-t-il toutefois prévenu.

Vincenzo Spadafora Crédits Getty Images

Souvent décrit comme "l'ennemi" du Calcio, le ministre italien a visiblement mis de l'eau dans son vin. "L'Italie rédémarre, il est donc juste que le football le fasse aussien tout sécurité (...) J'ai convoqué une réunion le 28 mai prochain pour décider d'une date certaine pour la reprise", a annoncé Vincenzo Spadafora, ajoutant que "toutes les solutions" pour terminer la saison sont "utiles". "Le choix de la France, qui a décidé de tout arrêter, aurait été le plus simple à prendre. Je n'ai pas voulu prendre cette décision, comme je n'ai pas voulu de date pour la reprise, mais il est juste de le faire maintenant que nous pouvons", a-t-il conclu.

De son côté, Gabriele Gravina, le président de la Fédération italienne de football (FIGC), s'est félicité de cette décision en parlant d'un pas "déterminant" en vue d'une possible reprise de la saison. La Commission médicale et scientifique de l'instance, elle, est d'ores et déjà au travail pour établir le protocole sanitaire qui l'accompagnerait. Doucement mais sûrement, la Serie A touche à son but.

Serie A Deux mois après, Ronaldo fait son grand retour au centre d'entraînement de la Juve IL Y A 6 HEURES