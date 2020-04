"Unanimité". Voilà un nom qui manquait depuis bien trop longtemps au vocabulaire du football italien. Fort heureusement, il a fait son retour ce lundi. Alors que la question d'une éventuelle reprise de la saison continue de diviser les vingt clubs de Serie A, un accord a été trouvé concernant une autre : celle de la baisse des salaire de l'ensemble des joueurs.

Les joueurs doivent donner leur accord

Dans un communiqué officiel, la Ligue italienne annonce ainsi qu'une ligne commune a été adoptée "à l'unanimité". En cas de reprise de la saison, une réduction de 1/6 du salaire total annuel brut, soit deux mensualités, sera appliquée par les clubs. Dans le cas inverse, et donc une possible annulation des journées restantes, c'est une baisse de 1/3 de la rémunération brute annuelle (quatre mensualités) qui a été décidée.

"Il est compris que les clubs définiront directement les accords avec leurs joueurs respectifs", précise le communiqué. C'est en effet la prochaine étape : recevoir l'aval des intéressés, qui ont bien évidemment leur mot à dire dans tout ça. Du côté de la Juventus, on a réglé le problème en amont et sans l'aide de personne. Cristiano Ronaldo et ses coéquipers ont ainsi renoncé à un mois et demi de salaire. Le reste (deux mois et demi) sera versé après le 30 juin.

Enfin, dans son communiqué, la Ligue italienne confirme que la volonté "est de terminer la saison" et "recommencer à jouer" sans "courir le moindre risque". "Ce sera le cas quand les conditions sanitaires et les décisions gouvernementales le permettront", conclut-elle.