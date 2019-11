Mario Balotelli n'a rien pu faire. L'Atalanta Bergame était beaucoup trop forte pour Brescia samedi dans le derby lombard (3-0). Un doublé de Mario Pasalic (26e, 61e) et un but de Josip Ilicic en toute fin de match (92e) permettent à l'Atalanta de revenir à égalité, au classement, avec l'AS Rome (5e) et Cagliari (4e), qui joueront respectivement dimanche et lundi. L'Atalanta n'avait plus gagné en championnat depuis son carton 7-1 le 27 octobre face à l'Udinese.

Mario Balotelli avait frôlé l'égalisation à la 55e minute en trouvant la barre d'une frappe enroulée puissante, mais il s'est trop rarement mis en évidence durant la rencontre. Il s'agissait de son premier match depuis la publication vendredi d'une lettre signée par les 20 clubs de Série A pour "dire basta" et dénoncer le racisme dans les stades du championnat. Un fléau dont Balotelli, d'origine ghanéenne mais né à quelques kilomètres de Brescia, a plusieurs fois été victime au cours de sa carrière.

Cette défaite enfonce encore un peu plus Brescia, dernier du championnat, dans la crise. Le club enchaîne une sixième défaite consécutive en championnat et pointe à 4 points du 17e et premier non-relégable, Lecce.