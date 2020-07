Cruel dilemme pour Miguel Veloso. Marié à Paola Preziosi, la fille du président du Genoa, le polyvalent milieu de terrain de l’Hellas Verone affrontera dimanche l’équipe de son beau-père, dans le cadre de la dernière journée de Serie A. En fonction du scénario, le Portugais pourrait tout simplement envoyer le paternel de sa douce en Serie B.

Les gangsters les plus chevronnés disent qu’il ne faut pas "mélanger la famille et le business", mais Miguel Veloso n’aura pas le loisir de choisir ce dimanche. Marié à Paola Preziosi, la fille du président du Genoa, le polyvalent milieu de terrain de l’Hellas Verone s’apprête effectivement à affronter l’équipe de son beau-père, dans le cadre de la dernière journée de Serie A. Et en fonction du scénario, il pourrait lui faire prendre l’ascenseur pour la Serie B !

Lecce aura son mot à dire

À l’heure actuelle, le Genoa ne compte qu’un petit point d’avance sur le premier relégable, Lecce. Tandis que l’Hellas Verone, neuvième de Serie A, n’a plus rien à jouer. Et c’est ici que tout se complique pour Miguel Veloso… En cas de résultat positif de son équipe sur la pelouse des Rossoblu, combiné à une victoire de Lecce contre Parme, son beau-père ira se changer les idées en Serie B.

