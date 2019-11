Ce fut tendu, accroché. Mais le dernier mot est revenu finalement à l'AS Rome dans cette affiche du haut de tableau contre Naples samedi après-midi. Les Napolitains ont été dangereux mais l'efficacité était plutôt du côté des Romains, qui se sont appuyés sur deux buts de Nicolas Zaniolo (19e) et de Jordan Veretout (55e, s.p.). Une victoire précieuse qui leur permet de s'installer provisoirement à la troisième place sur un podium que le Napoli observe de loin après un troisième match consécutif sans victoire en Serie A.

Une nouvelle fois, le racisme s'est invité dans le championnat italien. A la 68e minute, l'arbitre M. Rocchi a interrompu la rencontre et réuni les 22 acteurs dans le rond central à la suite de cris racistes adressés visiblement à l'encontre de Kalidou Koulibaly. Un triste exemple d'un problème qui gangrène le foot transalpin depuis des années et qui n'a notamment pas épargné le défenseur sénégalais, Romelu Lukaku ou encore Blaise Matuidi récemment. Cet incident va forcément éclipser le match et une victoire que la Roma n'a pas volée.

Du bon Pastore

Grâce à une bonne entame, Zaniolo a placé les Romains sur de bons rails (1-0, 19e) et aurait dû s'offrir une rencontre plus tranquille si Kolarov n'avait pas buté sur un très bon Meret sur penalty (25e) à la suite d'une main de Callejon dans la surface. Car cet arrêt a réveillé Naples qui a dominé jusqu'à la mi-temps. Mais ni Milik (33e), Insigne (35e), un poteau puis une barre sur la même action (41e) ou Mertens (44e) ne sont parvenus à matérialiser cette emprise. Et les hommes de Carlo Ancelotti - qui purgeait un match de suspension après son expulsion contre Bergame mercredi - ont été sanctionnés...

Après Callejon, c'est Mario Rui qui a commis une faute de main dans la surface. Et Veretout a failli connaître la même mésaventure que Kolarov lorsque Meret a effleuré son penalty mais pas suffisamment pour le sortir (55e, 2-0). Alors que la Roma semblait en maîtrise avec notamment un Javier Pastore inspiré dans l'entrejeu, elle a été plombée par les erreurs de son défenseur Cetin. Le Turc a d'abord manqué son intervention et permis à Milk de réduire le score (2-1, 72e). Avant d'offrir un dernier coup franc à l'entrée de la surface pour une faute sur Llorente, qui lui a valu un second carton jaune synonyme d'expulsion (90e+5). Deux impairs heureusement sans grande conséquence pour les Romains.