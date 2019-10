"Et ça continue encore et encore...", chantait Francis Cabrel en 1985. Les supporters de l'AC Milan, eux, pourraient très bien reprendre ce refrain en 2019. À un détail près : pour eux, "ce n'est pas que le début, d'accord, d'accord...". Ce mercredi, le club lombard a en effet officialisé son neuvième entraîneur depuis janvier 2014. Après Massimiliano Allegri, Clarence Seedorf, Pippo Inzaghi, Sinisa Mihajlovic, Christian Brocchi, Vincenzo Montella, Gennaro Gattuso et Marco Giampaolo, licencié mardi, place à Stefano Pioli.

Les tifosi en colère

L'entraîneur italien, dont l'apogée en carrière est une troisième place avec la Lazio Rome, arrive au chevet d'une équipe bien malade. Actuellement 13e, Milan comptabilise 4 défaites et 3 victoires en 7 matches. Un bilan auquel n'a pas survécu Marco Giampaolo, à qui il était également reproché un jeu en berne. Pour le remplacer, la direction milanaise opte donc pour un second couteau. Le premier, c'était Luciano Spalletti, l'ancien coach du voisin intériste.

Problème, ce dernier est toujours sous contrat avec les Nerazzurri. Et les deux parties ont été incapables de trouver un accord sur le montant de l'indemnité de sortie. Résultat, les Rossoneri ont activé leur plan B en la personne de Stefano Pioli, qui a signé un contrat de deux ans. Depuis mardi, les supporters milanais, mécontents de ce choix, ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux en lançant un hashtag "PioliOUT". Ce dernier est rapidement arrivé dans les tendances mondiales. Autant dire que l'histoire ne commence pas forcément bien...