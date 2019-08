L'histoire ne pouvait pas mieux commencer. Pour sa grande première à la tête de l'Inter Milan, Antonio Conte a vu les siens s'imposer contre Lecce (4-0), ce lundi soir, dans un Stade Giuseppe Meazza aux anges. Si tout n'a pas été simple pour les Nerazzurri, bousculés par séquences par le promu, ils ont assuré l'essentiel devant plus de 64.000 personnes.

En première période, c'est Marcelo Brozovic, plaque tournante du milieu de l'Inter, qui a ouvert le score d'un magnifique enroulé (21e). Et trois minutes plus tard, Stefano Sensi, débarqué cet été en Lombardie, venait inscrire son premier but avec ses nouvelles couleurs. Si les hommes de Fabio Liverani ont tout fait pour réduire le score ensuite, leur manque de justesse dans le dernier geste s'est avéré trop important.

Lukaku ouvre son compteur

Histoire que la fête soit (vraiment) belle, Romelu Lukaku ne pouvait pas manquer à l'appel. Pour son premier match en Serie A, l'attaquant belge a ouvert son compteur à l'heure de jeu après une frappe repousée de Lautaro Martinez. La cerise sur le gâteau pour les tifosi, qui chantaient alors à la gloire de l'ex-attaquant de Manchester United. "Big Rom" a déjà fait oublier Mauro Icardi, toujours mis de côté par le club lombard.

Homme des miracles, Antonio Conte a même réussi l'improbable : réconcilier Antonio Candreva et le peuple nerazzurro. Regénéré par l'arrivée de son nouvel entraîneur, l'international italien a envoyé un missile dans la lucarne (84e) de Gabriel. Même lui n'en revenait pas. C'est certain, une nouvelle ère vient de s'ouvrir à l'Inter.