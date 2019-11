En l’absence de Cristiano Ronaldo touché au genou, le couperet n’est pas passé loin. Toute proche de subir sa première défaite de la saison face à l’Atalanta, la Juventus a fini par renverser, en fin de match, une rencontre très mal embarquée (1-3). Higuain, auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Dybala, a fait plier, presque à lui tout seul, les hommes de Gasperini. Un petit miracle qui va permettre à la Vieille Dame de rester en tête de la Serie A à l’issue de ce week-end. Son dauphin l’Inter Milan, qui doit se déplacer sur le terrain du Torino ce samedi soir, se retrouve à quatre longueurs.

L’Atalanta a laissé passer sa chance en première période. Emmené par un Gomez très remuant, le cinquième de Serie A avant cette 13e journée s’est créé une multitude d’occasions, mais n’a pas su concrétiser. A cause de la maladresse de Barrow qui a envoyé son penalty sur la barre (17e). En raison de la parade splendide de Szczesny sur une tête de Pasalic (23e). Ou parce que De Ligt a réussi une performance remarquable. Avec plusieurs sauvetages décisifs, dont celui devant Hateboer alors que son gardien était battu (25e).

Higuain évite à la Juve de subir sa première défaite

Cela n’a pas décourager l’Atalanta qui a été récompensé de ses efforts grâce à l’ouverture du score de Gosens suite à un centre de Barrow (56e). Longtemps sans réaction et sans inspiration, la Juventus a finalement fait basculer l’issue de cette rencontre sur un détail. Un coup de billard qui a permis à Higuain de récupérer le ballon dans la surface et d’enchainer par une frappe en pivot, détournée, qui a trompé Gollini (1-1, 74e). Il s’est ensuite offert un doublé sur un centre en retrait de Cuadrado (1-2, 82e) puis a délivré un caviar à Dybala dans la profondeur pour le but de la délivrance (1-3, 90e+2). Un soulagement pour la Juve.

Grâce à cette victoire, la 11e de la saison en championnat, les hommes de Sarri resteront quoi qu'il arrive leader à l'issue de cette 13e journée. Et conservent ainsi leur invincibilité.