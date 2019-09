Agé de 34 ans, l'attaquant espagnol a longtemps porté le maillot de l'Athletic Bilbao avant de rejoindre la Juventus, où il a joué de 2013 à 2015. Il a ensuite évolué à Séville et Swansea avant de rejoindre Tottenham. Avec l'Espagne, il compte 24 sélections et a été champion du monde en 2010 et champion d'Europe en 2012.