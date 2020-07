SERIE A – À travers différentes sorties médiatiques effectuées ces dernières semaines, Zlatan Ibrahimovic a laissé planer le doute sur son avenir, qui semble être de moins en moins lié au Milan AC. Mais à 38 ans, à quoi peut ressembler la suite de la carrière du géant suédois, qui continue de performer malgré quelques signes de vieillesse ?

"Si je reste l'année prochaine, nous gagnerons le Scudetto." Beaucoup d'assurance et un soupçon d'arrogance : sans même le savoir, il est relativement simple de deviner l'auteur de cette citation. Zlatan Ibrahimovic a tenu ces propos vendredi, au micro de Sky Italia, trois jours après avoir mis la pression sur les dirigeants milanais en zone mixte après la victoire des siens face à la Juventus (4-2). À Milan ou ailleurs, quel avenir se dresse pour l'attaquant de 38 ans ?

Ciao Milan ?

Malgré cette sortie médiatique qui colle si bien à son personnage, l'avenir d'Ibrahimovic semble se dessiner loin de Milan. Non seulement parce que le contrat du Suédois prend fin le 31 août prochain et que des discussions pour une éventuelle prolongation n'ont pas encore été entamées. "L'année prochaine ? Voyons, j'ai encore un contrat de 3 semaines. Personne n'a commencé à parler. Jouons et finissons du mieux que nous pouvons" a d'ailleurs expliqué Zlatan à ce sujet au micro de Sky Italia.

Mais surtout parce que le board milanais risque d’être bouleversé dans les prochaines semaines. Depuis plusieurs mois, différents médias transalpins évoquent l'arrivée cet été de l'Allemand Ralf Rangnick, avec une double casquette d'entraîneur et de directeur sportif. Une arrivée qui entraînerait, de facto, les départs de l'entraîneur Stefano Pioli et du directeur technique Paolo Maldini, tous deux très proches du géant scandinave. Pour conclure sur le dossier, Zlatan Ibrahimovic a affirmé à Sky Italia que son issue "dépendait du Milan AC". Il devrait connaître son dénouement une fois la Serie A terminée.

Bientôt 39 ans, et pourtant…

Et si son aventure avec le club lombard prend fin dans les prochaines semaines, le Suédois devra bel et bien trouver un point de chute. Pour jouer les seconds rôles ? Sûrement pas. "Je continuerai à jouer seulement si je peux apporter des résultats et faire des différences. Je ne suis pas une mascotte. Je n'ai pas besoin de jouer pour jouer, je peux le faire avec mes enfants" a assuré Ibra.

En même temps, Zlatan a des arguments à faire valoir. Malgré son âge avancé (il fêtera ses 39 ans le 3 octobre prochain), le Suédois apporte beaucoup au Milan AC depuis son fracassant retour dans le club lombard en janvier dernier. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 12 rencontres de Serie A, Ibrahimovic s’est, comme à son habitude, montré très précieux dans le jeu. Et il a énormément apporté dans le vestiaire milanais.

Pour autant, l’ancien Parisien reste lucide sur sa condition physique. " À 38 ans, je n'ai plus le physique d'avant et je ne peux plus faire tout ce que je faisais alors. Je me débrouille avec l'intelligence", a-t-il confié le 7 juillet dernier à DAZN après la victoire des siens face à la Juventus. Plusieurs options se présentent tout de même au Suédois, si jamais son aventure milanaise venait à prendre fin au 31 août.

Trois options se dégagent

Celle qui semble la plus évidente est un retour en Suède, du côté d’Hammarby, club dont il possède 25% des parts. Ibrahimovic s'y est entraîné pendant le confinement, alors que les séances étaient suspendues en Italie au vu de la situation sanitaire du pays. Zlatan pourrait bel et bien définitivement retourner dans son pays natal dans les prochains mois. Ou bien rester en Italie… mais pas au Milan.

Parce que oui, rester en Serie A est une option pour Zlatan. C’est Sinisa Mihajlovic, l'entraîneur de Bologne, qui l'a révélé en mai dernier dans le programme serbe Vee sa Ivanom Ivanoviem. "Zlatan m'a appelé il y a quelques jours. Nous verrons ce qu'il décidera cet été. Il ne restera certainement pas à Milan, mais la la question est de savoir s'il viendra chez nous ou reviendra en Suède (à Hammarby, ndlr)", avait alors lâché le tacticien serbe.

Prolonger à Milan, signer à Bologne, retourner en Suède… nombreuses sont les options pour Ibra. Preuve qu’à bientôt 39 ans, le géant suédois n’a toujours pas dit son dernier mot et va agiter le mercato. Définitivement, Zlatan Ibrahimovic n’est pas un joueur comme les autres…

