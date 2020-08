Il s'agirait sûrement de la plus belle des conclusions après plus de dix ans de concurrence accrue. Former le duo Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, onze Ballons d'Or à eux deux (6 pour Messi, 5 pour CR7), la Juventus y pense. Selon les informations de L'Equipe, les Bianconeri auraient appelé Jorge Messi, le père de la Pulga, pour faire part de leur intérêt. Les deux plus grandes stars du foot moderne s'apprécient et une association donnerait toute les chances à l'international argentin de remporter une cinquième Ligue des champions, son objectif personnel.