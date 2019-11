Un secteur du stade de Vérone suspendu un match après les cris contre Balotelli

Un secteur du stade de Vérone a été fermé pour une rencontre après les chants racistes entendus contre Mario Balotelli, dimanche, lors du match entre l'Hellas et Brescia. Le secteur en question est le secteur "Poltrone Est" du stade Bentegodi de Vérone. Il peut accueillir environ 3.500 spectateurs, le stade comptant en tout un peu plus de 30.000 places.

Dans son communiqué, la commission explique que les cris en question "ont été clairement perçus, en plus du joueur, par le délégué positionné à proximité". La commission estime également que "après ces cris (...) se sont levés des cris de soutien suivis de longs applaudissements". Balotelli et son équipe de Brescia ont été battus 2-1 sur la pelouse du Hellas Vérone mais le match a surtout été perturbé par les cris de singe adressés par des tifosi véronais à l'ancien attaquant de Marseille.

Balotelli souhaitait abandonner le match

L'incident a eu lieu peu avant la 60e minute du match. Après une action sur le côté gauche, l'attaquant de Brescia a pris le ballon en mains et l'a violemment expédié en direction des supporters véronais. Furieux, il a montré par des gestes qu'il avait entendu quelque chose. Il est alors sorti des limites du terrain et a commencé à marcher derrière le but, comme s'il souhaitait abandonner le match.

Vidéo - "Il n'y a rien eu" : Le coach de Verone nie tout chant raciste à l'encontre de Balotelli 00:54

Il a ensuite été entouré par ses coéquipiers mais aussi par de très nombreux joueurs de Vérone, qui ont tenté de le calmer et l'ont enlacé. Le match a été interrompu quelques minutes avant qu'un message soit lu par le speaker du stade, indiquant que les joueurs rentreraient aux vestiaires en cas de nouvel incident du même genre. Après le match, l'entraîneur du Hellas Ivan Juric et le président du club Maurizio Setti avaient nié l'existence de ces cris racistes.