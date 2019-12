l'AC Milan, vainqueur 3-2 à Bologne, semble reprendre du poil de la bête. Les hommes de Stefano Pioli vont un peu mieux et ont enchaîné dimanche une deuxième victoire d'affilée pour la première fois depuis les 2e et 3e journées.

Le grand protagoniste du soir a été le Français Théo Hernandez. Brillant offensivement, le latéral gauche a marqué le but du 2-0 pour le Milan. Mais il s'est aussi illustré dans le mauvais sens, avec un but contre son camp malchanceux pour le 2-1 puis en provoquant un penalty qui a permis à Bologne (12e) de revenir à 3-2 et d'y croire jusqu'au bout.