"Roi", "légende", "veni vidi vici" et bien d’autres : quand Zlatan Ibrahimovic parle de lui-même, il ne manque jamais d’imagination ni de superlatifs. Pour son retour sous les couleurs de l’AC Milan, il a choisi le diable mais il aurait pu sans problème aller piocher chez les super-héros de l’univers Marvel tant la tâche semble immense.

L’AC Milan est 11e de Serie A à la trêve avec 6 petites victoires en 17 journées. Plus symptomatique encore, le club est la 5e plus mauvaise attaque du championnat italien cette saison avec moins d’un but marqué par rencontre en moyenne (16 réalisations). Problématique, quand on est un club qui a dépensé 128 millions d’euros sur quatre attaquants axiaux sur les trois dernières saisons.

Le carnet d’échecs

Rafael Leao : 30 millions d’euros, bonus compris. Krzysztof Piatek, 35 millions hors bonus. Nikola Kalinic : 25 millions entre prêt et obligation d’achat. André Silva, 38 millions hors bonus. Sans oublier le prêt très coûteux (9 millions) de Gonzalo Higuain pour 6 mois la saison passée. Milan a à peu près tout essayé depuis juillet 2017 sans succès : une star revancharde, une révélation de Serie A, un habitué du championnat italien et deux jeunes espoirs avec fort potentiel. Rien n’y fait.

Milan n’a toujours pas trouvé son numéro 9 et n’a – il faut bien l’avouer – pas toujours donné le temps à un joueur de s’installer durablement. Milan vit encore avec ses ambitions passées mais se heurte surtout à une nouvelle réalité : depuis 2013, il n’a pas réussi à terminer sur le podium de Serie A et il enchaîne les saisons très décevantes.

Si la politique sportive manque clairement de cohérence dans le recrutement et le choix des entraîneurs venus dans l’arène San Siro, ce mercato d’hiver 2019-2020 s’ouvre avec une nouvelle surprise. Zlatan Ibrahimovic revient endosser le maillot rouge et noir. La surprise n’est pas dans l’annonce, car l’ensemble de la presse italienne n’attendait plus que l’officialisation depuis quelques jours, mais dans le choix des dirigeants.

Krzysztof Piatek lors de la défaite du Milan face au TorinoGetty Images

Seul Lecce devrait moins marquer

Prendre l’attaquant suédois et ses 38 printemps révèle la panique générale à Casa Milan. C’est le choix de l’immédiateté et du court-terme. Du pansement sur une jambe de bois. Cela révèle également le manque d’idées des dirigeants, sous le feu des critiques depuis le début de la saison pour un recrutement qui peine à faire ses preuves, malgré des dizaines et dizaines de millions d’euros engloutis. Faire revenir Zlatan, c’est "facile".

Le Suédois est tout à fait capable de marquer sa dizaine de buts d’ici juin et de prolonger le plaisir la saison prochaine. Mais, dans le même temps, car Zlatan ne vient pas pour un cameo hebdomadaire, que faire de Piatek et Leao ? Le Polonais a rapidement enchaîné les buts après son arrivée mais est en difficulté depuis août. Le problème vient-il de l’attaquant ou du jeu milanais, des ballons qui n’arrivent pas et de la faible production offensive, alors que Milan devance tout juste Lecce (22,55 – 22,34) au classement des expected goals ? Le diagnostic est bon, mais les dirigeants ont-ils bien vérifié les symptômes ?

Zlatan touchera un salaire estimé à 3 millions d’euros nets lors des six prochains mois et de 4,5 millions nets la saison prochaine si l’option est levée selon la presse transalpine. Quand l’AC Milan comptait ses centimes pour enfin recruter un coach confirmé, Luciano Spalletti, après le départ de Marco Giampaolo en octobre, les dirigeants semblent cette fois n’avoir aucun mal à sortir le carnet de chèques pour l’attaquant suédois. De quelle politique sportive parle-t-on ?

"Lider Minimo"

Milan a recruté 27 joueurs confirmés depuis juillet 2017. Des éléments censés amener un plus à cette équipe par leur expérience, leur talent ou leur sens du collectif. Tous, ou presque, ont failli. Plus proche du capitaine de pédalo que du Lider Maximo, Alessio Romagnoli semble porter un brassard bien trop lourd pour lui. A chaque situation défavorable, il subit et transmet son absence de rébellion à ses coéquipiers qui cherchent un guide et voient un agneau.

Du côté des recrues un tant soit peu expérimentées, la faillite est totale. Lucas Biglia et Hakan Calhanoglu ont clairement démontré qu’ils n’avaient pas la personnalité pour conduire un club comme l’AC Milan. Là encore, le recrutement est pointé du doigt. Les dirigeants passent et les erreurs se répètent. Et l’arrivée d’Ibrahimovic pourra difficilement tout combler sur les 18 prochains mois, même si on peut lui faire confiance pour être l’exemple et le berger qui rassemble les moutons.

Zlatan Ibrahimovic sous le maillot de l'AC Milan, le 2 mai 2012.Panoramic

L’arrivée du géant suédois réunit tous les maux qui rongent ce club depuis une demi-douzaine d’années : des millions engloutis sans plus-value sportive, des investissements très forts (et parfois hors-marché) sur des joueurs mais jamais au poste clé d’entraîneur, des changements de cap très brutaux où un projet basé sur de jeunes éléments est annihilé après quatre mois de mauvais résultats et, donc, une politique sportive illisible et à géométrie variable.

Zlatan peut certes renverser des montagnes, mais cette arrivée, aussi spectaculaire soit-elle, confirme surtout que le Milan est aujourd’hui dirigé par la panique excessive de ses dirigeants. Le navire rouge et noir coule mais ses passagers écopent avec des pailles. On attend définitivement plus de la part d’un si grand club.