Deux buts en 88 secondes : La Juve unanime sur le constat mais discrète sur les causes

La Juventus Turin avait à coeur de remettre la machine en marche et, sans lui faire offense, Crotone était l’adversaire idéal pour se refaire la cerise. Pour autant, les hommes d’Andrea Pirlo ont d’abord dû composer avec des carences offensives, alors que Crotone n’a jamais cherché à garer un bus devant sa défense. Longtemps imprécis et poussifs, les Bianconeri sont peu à peu monter en régime. Ils ont surtout été réveillés par Cristiano Ronaldo, qui faisait grise mine au coup d’envoi et avait une furieuse envie de passer ses nerfs.