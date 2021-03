La Juventus risque de s'arrêter à neuf. Neuf matches gagnés de suite ? Non, neuf sacres consécutifs. La Vieille Dame est en effet au sommet de la Serie A depuis la saison 2011-2012. Mais elle vacille, surtout depuis dimanche et une défaite à la maison face à Benevento (0-1). Troisièmes, les Bianconeri ont dix points de retard sur l'Inter, qui mène la danse. Mais Andrea Pirlo ne veut pas attendre parler d'objectif revu à la baisse.

"Le scudetto ? On doit continuer à y croire, a répondu l'entraîneur turinois à la presse, après ce revers surprise. L'objectif ne change pas, c'est la tête qui doit changer." Il mise sur le break imposé par le calendrier après cette 28e journée, pour relancer son équipe : "Maintenant il y a la trêve internationale, on doit analyser ce match et puis on en reparlera avec les joueurs."

"On n'était pas totalement concentrés"

Quant au match en lui-même, le 27e des 38 de la Juve cette saison en championnat (même total que l'Inter), Pirlo a pointé du doigt un manque de concentration fatal : "Arthur (auteur d'une passe ratée ayant amené le but de Benevento à la 69e minute, ndlr) a fait une erreur qui n'est pas habituelle pour lui. Je pense qu'il n'a pas vu l'adversaire quand il a fait sa passe. C'est dû à un peu de légèreté, on n'était pas totalement concentrés." En fin de rencontre, Cristiano Ronaldo et les siens ont été dangereux. Mais leur domination, déjà entrevue lors du reste de la partie, est restée stérile.

La pression d'être en mode chasseur et non leader, qui plus est en étant déjà éliminé de la C1 ? Non, selon le coach italien : "Ce n'est pas une question de pression, on devait faire un meilleur match, on devait gagner. On savait qu'on allait tomber sur une équipe difficile à jouer, très compacte. Ce sont ces matches classiques où tout devient plus simple une fois que tu as débloqué le match, mais qui deviennent plus compliqués si tu restes à égalité". Le jeune technicien (41 ans, premier poste important) résume : "On a fait un mauvais match sous tous les aspects. On s'est trop précipité. On a fait trop d'erreurs." La Juve n'y a plus droit.

Cristiano Ronaldo - Juventus-Benevento Serie A 2020-21 Crédit: Getty Images

