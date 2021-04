Quelques jours seulement après l'OM, avec Pol Lirola et Leonardo Balerdi , la Juventus Turin devrait avoir à traiter un dossier extra-sportif similaire. Selon les informations du quotidien, Paulo Dybala et Arthur auraient été surpris à une fête clandestine organisée par leur coéquipier Weston McKennie dans la nuit de mercredi à jeudi dans sa villa. Pourtant le Piémont est actuellement sous couvre-feu de 22h à 5h et la région est particulièrement touchée par la pandémie de Covid-19.