Zlatan Ibrahimovic pourra-t-il choisir sa sortie ? Alors que le Suédois a prolongé d'un an son contrat avec l'AC Milan voici quelques jours, il pourrait être sanctionné par l'UEFA qui a ouvert officiellement une enquête à son encontre à cause d'intérêts financiers supposés dans un cite de paris en ligne. A ce stade, l'organisation a désigné "un inspecteur éthique et disciplinaire" pour enquêter sur "une violation potentielle des règles disciplinaires de l'UEFA" par le champion de 39 ans.

Ibrahimovic risquerait une suspension de 3 ans

De plus amples informations sur cette affaire seront communiquées en temps utile", ajoute l'instance pour conclure son bref communiqué. Le 14 avril dernier, le quotidien suédois Aftonbladet s'était inquiété du ", ajoute l'instance pour conclure son bref communiqué. Le 14 avril dernier, le quotidien suédoiss'était inquiété du risque de sanctions disciplinaires pesant sur Ibrahimovic (jusqu'à trois ans de suspension potentiellement), de la part de l'UEFA comme de la FIFA, alors qu'il venait de retrouver la sélection pour les éliminatoires du Mondial 2022.

Selon Aftonbladet, l'ancien buteur star du PSG est depuis 2018 l'un des actionnaires de Bethard, un site de paris en ligne basé à Malte, via sa société Unknown AB, en contradiction avec les règles des deux instances.

