"Il y a eu des erreurs, mais on prend un point, l'important était de ne pas perdre, ne pas perdre la confiance non plus, a-t-il poursuivi. Vu notre classement, on veut tout gagner, c'est évident. On joue beaucoup de matches, on fatigue, ce n'est pas mal qu'arrive une trêve internationale. Aujourd'hui aussi, il me manquait la lucidité, l'instinct tueur devant le but, d'habitude je l'ai, aujourd'hui non".