Car oui, depuis son premier but en professionnel avec Malmö en 1999, Zlatan a marqué tous les ans, dans les 9 clubs qu'il a fréquentés au cours de sa carrière. Lundi soir, le Suédois ne s'est à nouveau pas fait prier pour transformer un penalty qu'il avait lui-même provoqué à la 7e minute, puis pour inscrire un doublé d'une frappe croisée du pied gauche après une course dans la profondeur digne d'un attaquant jeune et vif. Alors qu'il fêtera ses 40 ans en octobre, le "Z" semble ne pas avoir de limites.

Eloigné des terrains pendant un mois et demi, Zlatan n'est malheureusement pas éternel et ses blessures sont là pour rappeler que même lui vieillit. Toutefois, dès qu'il est sur le terrain, son âge ne se fait pas sentir cette saison, et permet jusque là aux Milanais d'être leader du championnat avec trois points d'avance. Une situation presque inespérée si on revient à la situation où était le club quand le Suédois est revenu il y a un an, à une triste onzième place en championnat. Aujourd'hui, l'AC Milan est un candidat crédible au Scudetto. L'effet Zlatan.